Galeria Caranguejo com toxina letal causa morte de influenciadora Ela e amigos haviam coletado frutos do mar em um manguezal e prepararam o animal em leite de coco, acreditando ser uma iguaria local. No dia seguinte, Amit apresentou convulsões, perda de consciência e outros sintomas graves causados por neurotoxinas. Por Flipar

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