Confundem muita gente: saiba diferenciar cabras, bodes, cabritos, cordeiros, ovelhas e carneiros

Para começar, é importante entender que embora ovinos e caprinos sejam ruminantes semelhantes e frequentemente criados juntos em propriedades rurais, eles apresentam distinções claras na aparência e no comportamento.
A ovelha é a fêmea adulta dos ovinos e costuma ser criada principalmente para produção de lã, leite e carne, sendo um animal muito presente na história da domesticação humana.
O carneiro é o macho adulto da espécie ovina e, em muitas raças, apresenta porte físico mais robusto e musculoso do que o das fêmeas. Além disso, costuma ter chifres mais desenvolvidos e curvados.
Já o cordeiro corresponde ao filhote da ovelha, normalmente com menos de um ano de idade, e sua carne é bastante apreciada em diferentes tradições culinárias ao redor do mundo.
O bode, por sua vez, pertence à espécie dos caprinos e corresponde ao macho adulto da cabra, diferentemente da ovelha e do carneiro, que fazem parte do grupo dos ovinos.
Ao contrário das ovelhas e carneiros, os bodes e as cabras são animais extremamente ágeis, com grande equilíbrio e facilidade para se deslocar em ambientes íngremes e irregulares.
Enquanto a ovelha baixa a cabeça para comer, o bode frequentemente se apoia nas patas traseiras para alcançar folhas de árvores e arbustos, demonstrando um comportamento muito mais exploratório e independente.
Outra característica fácil de observar é a cauda: nos ovinos ela costuma ficar caída, enquanto nas cabras permanece erguida. Além disso, as ovelhas tendem a se deslocar em grupos mais compactos, demonstrando comportamento coletivo mais forte.
O carneiro tem papel fundamental na reprodução do rebanho, enquanto a ovelha é responsável pela gestação e pela produção de leite que alimenta o cordeiro nos primeiros meses de vida.
Um ponto em comum é que tanto ovinos quanto caprinos acompanham a humanidade há milhares de anos, fornecendo alimento, couro, fibras têxteis e até esterco utilizado como adubo.
Por fim, há o cabrito, que é o filhote da cabra, ou seja, o animal jovem da espécie caprina, assim como o cordeiro é o filhote da ovelha. Esse termo indica apenas a idade do animal e pode se referir tanto ao macho quanto à fêmea antes da fase adulta.