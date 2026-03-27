Notícias Calígula entre o poder e o mito: excessos, divinização e controvérsias Conhecido por seu governo controverso, Calígula foi um dos imperadores mais marcantes do Império Romano. Sua trajetória mistura poder, excentricidade e relatos de excessos que atravessaram os séculos. Até hoje, sua figura desperta curiosidade e continua cercada de histórias e interpretações. Por Flipar

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