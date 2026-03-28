Lúcia Veríssimo critica representação de seu casamento com Gal Costa em musical

Veríssimo, porém, pontuou que sua crítica referiu-se à dramaturgia, não à atuação da atriz que a interpreta na peça: “A atriz Bruna Pazinato faz a minha personagem de maneira bem estruturada, mas infelizmente com uma dramaturgia sem retratar o que de fato se deu naquele casamento. Isso não é, de forma nenhuma, responsabilidade da atriz”.