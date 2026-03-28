Lúcia Veríssimo critica representação de seu casamento com Gal Costa em musical

'Fiquei extremamente pasma com falas super agressivas que jamais minha pessoa proferiria. Equivocado é o que eu definiria. Definitivamente não está à altura de Gal Costa', escreveu Veríssimo no espaço de comentários de uma crítica ao musical, no Instagram.
Veríssimo, porém, pontuou que sua crítica referiu-se à dramaturgia, não à atuação da atriz que a interpreta na peça: “A atriz Bruna Pazinato faz a minha personagem de maneira bem estruturada, mas infelizmente com uma dramaturgia sem retratar o que de fato se deu naquele casamento. Isso não é, de forma nenhuma, responsabilidade da atriz”.
Lúcia Veríssimo e Gal Costa foram casadas na década de 1980. 'Nós vivemos isso, foi um grande amor, uma história linda, que durou muitos anos. Éramos de uma união imensa. É importante manter a história de Gal viva', declarou a atriz em um vídeo nas redes sociais.
Lúcia Veríssimo de Araújo Silva nasceu em 11 de julho de 1958, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Atriz, autora, diretora e empresária, ela tem uma trajetória importante na televisão, com papéis em novelas e especiais.
Ela é filha do maestro, instrumentista e arranjador Severino Filho (1928 -2016), fundador do grupo vocal Os Cariocas ao lado do irmão Ismael Netto. 'Dia 21 de fevereiro será sempre seu dia apesar de todos os outros serem também. Amor eterno de todos os mundos, planetas, universo', escreveu a atriz no Instagram em homenagem ao pai.
Apesar de ter cursado a faculdade de jornalismo, ela acabou abraçando a paixão pela vida artística. Seus primeiros passos foram no teatro e sua estreia em telenovelas na Globo foi “Marina”, em 1980.
No ano seguinte, participou da novela “Os Imigrantes”, de Benedito Ruy Barbosa, na TV Bandeirantes, antes de retornar à Globo e consolidar sua carreira com uma série de trabalhos nas décadas de 1980 e 1990.
Nos anos seguintes, fez parte de novelas como “Roda de Fogo”, “Mandala” e “O Salvador da Pátria”, além de atuar nas minisséries “O Cometa” e “Araponga”, entre outras.
Em 1992, destacou-se em “Despedida de Solteiro”, novela das seis que teve no elenco outros nomes famosos, como Paulo Gorgulho, com quem formou par romântico na trama, Felipe Camargo, Eduardo Galvão e Tássia Camargo.
Veríssimo tem ainda uma trajetória no cinema, em filmes como “Ariella” (1979) e “As Feras” (2001), com direção de Walter Hugo Khouri. Em 2022, participou da primeira temporada da série “Rensga Hits”, produzida pela Globoplay.
A última novela de Lúcia Veríssimo foi “Amor à Vida”, em 2013. “Todo mundo pensa que tomei uma atitude de me despedir das novelas. Isso é verdade. Aconteceu muita coisa na minha vida. Me dediquei ao cinema, comecei a escrever mais…” declarou em entrevista ao programa “Encontro”, de 2020.