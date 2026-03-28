De ‘Carinhoso’ às marchinhas carnavalescas: os 120 anos de nascimento de Braguinha

Ele compôs sua primeira canção, “Vestidinho Encarnado”, com apenas 16 anos, mas sua primeira incursão efetiva na música foi com a fundação do conjunto Flor do Tempo, em 1928. Rebatizado mais tarde de Bando de Tangarás, o grupo teria entre seus integrantes nomes como o radialista Almirante e o compositor e violonista Noel Rosa.