O que é pilates e quais são os benefícios da prática para a saúde

Além disso, a prática promove maior equilíbrio e coordenação motora, aspectos importantes tanto para o dia a dia quanto para outras atividades físicas. Outro ponto de destaque é o ganho de flexibilidade e mobilidade. Esse aspecto é especialmente relevante para pessoas que já apresentam encurtamentos musculares ou rigidez articular, comuns com o avanço da idade ou o sedentarismo.