Estilo de Vida

Belas e ornamentais, suculentas não dão trabalho no cultivo

As suculentas armazenam água em folhas, caules ou raízes, permitindo que sobrevivam em locais secos. Isso confere a elas uma resistência que as torna populares em jardins e dentro de casa.

Por Flipar
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Pertencem a famílias como Crassulaceae, Aizoaceae e Cactaceae, com formas e cores variadas, mas sempre com a capacidade de reter água.

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Têm origem em regiões da África, América e Ásia, adaptadas a desertos, montanhas e áreas costeiras, aproveitando a pouca umidade.

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Hoje, são cultivadas no mundo todo, em jardins, vasos e arranjos decorativos, valorizadas pela beleza e praticidade.

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Podem ser mantidas em casa, adaptando-se bem a ambientes internos iluminados e compondo a decoração com formato escultural.

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Entre os tipos comuns estão Echeveria, Haworthia e Sedum, cada uma com características próprias e grande apelo visual.

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Algumas, como a Kalanchoe, dão flores coloridas; outras, como Lithops, imitam pedras para se camuflar.

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As folhas podem ser lisas, aveludadas, espinhosas ou cerosas, protegendo contra a perda de água.

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Possuem fotossíntese CAM, abrindo estômatos à noite e fechando-os de dia para evitar transpiração excessiva.

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Precisam de luz abundante, preferencialmente indireta, para manter cor e forma, evitando crescimento esticado.

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A rega segue o método “molhar e secar”, evitando excesso que pode apodrecer as raízes.

O solo deve drenar bem, com substrato próprio e vasos com furos no fundo.

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A temperatura ideal é entre 15°C e 27°C, com regas reduzidas no inverno.

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Fertilizar uma ou duas vezes ao ano, na primavera e no verão, ajuda no crescimento.

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Algumas, como Aloe vera, têm usos medicinais, com propriedades cicatrizantes e hidratantes.

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São facilmente propagadas por folhas, estacas ou divisão, multiplicando-se rapidamente.

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No paisagismo, aparecem em jardins de pedras, terrários e composições minimalistas.

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Com beleza, resistência e poucos cuidados, tornaram-se símbolo de praticidade no cultivo de plantas.

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