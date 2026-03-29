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Casal viaja 370 km para passeio que não existe: era vídeo de IA

Um casal de idosos da Malásia viajou mais de 370 km para fazer um passeio de teleférico que viram na internet, mas ao chegarem no local tiveram uma surpresa. O suposto passeio chamado 'Kuak Skyride' na verdade não existia. O vídeo havia sido gerado por inteligência artificial.

Por Flipar
K Soma/Unsplash

O vídeo, que circulou em redes sociais e em um noticiário local, mostrava uma repórter fictícia entrevistando turistas e filas em uma bilheteria.

Reprodução/Facebook

A idosa, que não percebeu que o conteúdo era falso, ficou frustrada e até mencionou processar a 'jornalista', mas foi informada de que a pessoa no vídeo também era uma criação digital.

Reprodução/Facebook

Autoridades locais confirmaram que o teleférico nunca existiu e alertaram sobre a importância de verificar informações antes de compartilhá-las.

Reprodução/Facebook

Para curtir o 'passeio fake', o casal viajou de Kuala Lumpur, capital da Malásia, até a cidade de Pengkalan Hulu, que fica no oeste do país.

Mahmud Ahsan/Unsplash

Recentemente, vídeos hiper-realistas criados com inteligência artificial se espalharam pelas redes sociais, muitos feitos com o Veo 3, modelo pago lançado pelo Google em maio.

Reprodução/Google

Enquanto algumas criações são claramente fictícias, como paródias históricas ou religiosas, outras simulam entrevistas e podcasts de forma tão realista que confundem os usuários.

Reprodução/Google

Embora alguns espectadores consigam identificar sinais de IA, como olhares vagos e fala robotizada, muitos se impressionam com o realismo.

Reprodução/Google

O Veo 3 está disponível para assinantes do Google AI a partir de R$ 96,99 ao mês e permite gerar vídeos a partir de textos curtos, incluindo áudios, diálogos e ruídos.

Reprodução/Google

Para produções mais complexas, a ferramenta Flow possibilita controle de câmera, edição e transições entre cenas.

Divulgação

O Google defende que a IA democratiza a produção criativa, mas diz que impõe restrições contra usos indevidos, como violência, desinformação e discurso de ódio.

Pawel Czerwinski/Unsplash

Pengkalan Hulu, para onde o casal viajou, é uma pequena cidade no estado de Perak, na Malásia, localizada próximo à fronteira com a Tailândia.

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Conhecida por seu cenário tranquilo e natureza exuberante, a região é cercada por florestas e colinas, atraindo visitantes em busca de ecoturismo.

Erum Durrani/Pixabay

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