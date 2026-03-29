Estilo de Vida Casal viaja 370 km para passeio que não existe: era vídeo de IA Um casal de idosos da Malásia viajou mais de 370 km para fazer um passeio de teleférico que viram na internet, mas ao chegarem no local tiveram uma surpresa. O suposto passeio chamado 'Kuak Skyride' na verdade não existia. O vídeo havia sido gerado por inteligência artificial. Por Flipar

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