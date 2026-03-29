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Como se estima a idade de uma árvore; veja o método científico

Existem árvores que estão vivas há milhares de anos em diferentes partes do planeta. Para estimar a idade desses organismos, cientistas utilizam principalmente a dendrocronologia, técnica baseada na análise dos anéis de crescimento do tronco ao longo do tempo.

Por Flipar
Youtube/ Ribamar Guimarães "o Bom Maranhense"

À medida que a árvore cresce, seu tronco aumenta de diâmetro de forma contínua. Esse processo ocorre em ciclos anuais, o que permite associar cada camada formada a um período específico do desenvolvimento da planta.

Jude Infantini/Unsplash

Durante as estações mais quentes e úmidas, o crescimento é mais acelerado e a madeira formada tende a ser mais clara. Já em períodos frios ou secos, o desenvolvimento diminui e os anéis ficam mais escuros e densos.

Pixabay

Essa alternância de cores cria padrões visíveis no interior do tronco. Ao contar esses anéis, os pesquisadores conseguem estimar quantos anos a árvore viveu, além de identificar variações climáticas ao longo da sua existência.

imagem gerada por i.a

Para realizar a análise sem danificar o organismo, especialistas utilizam um instrumento chamado trado de incremento. Ele permite retirar uma pequena amostra cilíndrica do tronco sem comprometer a saúde da árvore.

Beentree wikimedia commons

Com essa amostra em mãos, os cientistas estudam não apenas a idade, mas também detalhes sobre o ambiente em que a árvore cresceu. Assim, a dendrocronologia se torna uma ferramenta importante para compreender o passado climático da Terra.

Yiyo Zamorano wikimedia commons

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