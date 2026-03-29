Galeria Como se estima a idade de uma árvore; veja o método científico Existem árvores que estão vivas há milhares de anos em diferentes partes do planeta. Para estimar a idade desses organismos, cientistas utilizam principalmente a dendrocronologia, técnica baseada na análise dos anéis de crescimento do tronco ao longo do tempo. Por Flipar

Youtube/ Ribamar Guimarães "o Bom Maranhense"