Como se estima a idade de uma árvore; veja o método científico

À medida que a árvore cresce, seu tronco aumenta de diâmetro de forma contínua. Esse processo ocorre em ciclos anuais, o que permite associar cada camada formada a um período específico do desenvolvimento da planta.
Durante as estações mais quentes e úmidas, o crescimento é mais acelerado e a madeira formada tende a ser mais clara. Já em períodos frios ou secos, o desenvolvimento diminui e os anéis ficam mais escuros e densos.
Essa alternância de cores cria padrões visíveis no interior do tronco. Ao contar esses anéis, os pesquisadores conseguem estimar quantos anos a árvore viveu, além de identificar variações climáticas ao longo da sua existência.
Para realizar a análise sem danificar o organismo, especialistas utilizam um instrumento chamado trado de incremento. Ele permite retirar uma pequena amostra cilíndrica do tronco sem comprometer a saúde da árvore.
Com essa amostra em mãos, os cientistas estudam não apenas a idade, mas também detalhes sobre o ambiente em que a árvore cresceu. Assim, a dendrocronologia se torna uma ferramenta importante para compreender o passado climático da Terra.