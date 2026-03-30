Obeliscos espalhados pelo mundo: do Egito Antigo às grandes capitais

Estima-se que cerca de 30 obeliscos originais foram transportados do Egito para diferentes países. Porém, com os modernos e inspirados nos antigos, o número pode variar entre 500 e 1000 pelo mundo. Eles estão em locais centrais de grandes cidades, funcionando como marcos culturais e turísticos, além de perpetuarem a memória da civilização egípcia.
Localizado na Praça de São Pedro, o obelisco do Vaticano é um dos mais famosos do mundo. Construído em granito vermelho de Assuão, com 40 metros de altura, foi levado para Roma por ordem de Calígula e colocado no Circo de Nero. Testemunhou martírios de cristãos, incluindo São Pedro, e em 1586 foi transferido para sua posição atual, recebendo uma cruz no topo como símbolo de fé e esperança.
Inaugurado em 1936, o Obelisco de Buenos Aires está no cruzamento das avenidas 9 de Julio e Corrientes, tornando-se referência urbana e ponto de encontro. É palco de manifestações culturais e políticas e foi ornamentado durante as Olimpíadas da Juventude em 2018. Hoje, é um dos ícones mais reconhecidos da capital argentina.
O Obelisco de Washington, inaugurado em 1884, é um dos maiores do mundo, com 169 metros de altura. Localizado na esplanada entre o Capitólio e a Casa Branca, simboliza a grandiosidade da nação americana. Construído em mármore, granito e pedra azul, é dedicado a George Washington e tornou-se um marco da arquitetura monumental dos Estados Unidos.
Na Praça da Concórdia, em Paris, está o Obelisco de Luxor, com 3.300 anos de existência. Decorado com hieróglifos e coroado por uma pirâmide dourada, foi transportado do Egito em 1833 e instalado em 1836. Sua base contém desenhos explicativos sobre o transporte, tornando-o uma verdadeira obra de arte e um dos símbolos mais fotografados da capital francesa.
O obelisco conhecido como Cleopatra’s Needle (Agulha de Cleópatra) está às margens do rio Tâmisa, em Londres, próximo à estação Embankment. Com 21 metros de altura e 224 toneladas, foi doado pelo Egito em 1819 e instalado em 1878. Ao lado, duas esfinges de bronze reforçam sua aura egípcia. Apesar do nome, não tem ligação com Cleópatra, mas sim com o faraó Tutemés Terceiro.
Localizado no Central Park, o obelisco Cleopatra's Needle de Nova York é gêmeo do de Londres. Também com 224 toneladas, foi transportado do Egito em 1881 com financiamento de William Henry Vanderbilt. Instalado próximo à Quinta Avenida, é um dos monumentos históricos mais visitados da cidade e conecta a metrópole moderna à herança faraônica.
O Obelisco de Teodósio, construído no século 15 a.C. por Tutemés Terceiro, foi levado para Constantinopla no século IV pelo imperador Teodósio I. Hoje, está na Praça Sultanahmet, antigo Hipódromo de Istambul, na Turquia. Feito de granito rosa de Assuão, possui inscrições hieroglíficas e uma base em mármore com gravuras históricas, sendo um dos grandes atrativos turísticos da cidade.
Com 40 metros de altura, o obelisco aos Constituintes, em Montevidéu, foi inaugurado em 1938 em homenagem à Constituição de 1830. Localizado na Avenida 18 de Julio, próximo ao Parque Batlle, é feito em granito rosado e adornado com estátuas que representam a lei, a força e a liberdade. É cenário de manifestações e símbolo da identidade uruguaia.
Em Matosinhos, Portugal , o Obelisco da Memória homenageia o desembarque da esquadra de D. Pedro Quarto em 1832. O obelisco é construído em granito e tem referências à data do desembarque em duas coroas metálicas que estão no topo.
Já em Lisboa, o Monumento aos Restauradores, inaugurado em 1886, celebra a Restauração da Independência. Ambos são feitos em granito e bronze, destacando-se como símbolos históricos e turísticos que reforçam a memória nacional portuguesa.
Por fim, o Obelisco do Ibirapuera é o maior monumento de São Paulo e homenageia os heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. Além de ser um mausoléu, guarda os corpos de quatro estudantes mortos no conflito. Localizado na entrada do Parque Ibirapuera, é rodeado por museus, áreas verdes e cultura, tornando-se um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil.