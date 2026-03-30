Notícias Cacau: curiosidades da fruta e da produção de chocolate Em 2026, a Páscoa cai no dia 5 de abril. Tempo de reflexão para as pessoas que têm fé religiosa e de gostosura para os amantes do chocolate. A tradição de dar ovos ou bombons cria expectativa entre crianças e até mesmo adultos. E na origem do chocolate está uma fruta especial: o cacau. Por Flipar

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