Galeria Marolo: fruto típico do Cerrado tem aroma inconfundível e contribui contra inflamações Símbolo de resistência no Cerrado, o marolo voltou a se destacar nos anos 1980 depois de perder espaço com a ascensão do café no Brasil. Conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, o fruto faz parte da identidade de Paraguaçu, município do sul de Minas. Por Flipar

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