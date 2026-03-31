Capital do Calçado Feminino, Jaú se destaca como polo industrial no interior paulista

A tradição no setor calçadista dá destaque ao município paulista com pouco mais de 133 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico mais recente do IBGE, de 2022.
Às margens do Rio Jaú, a cidade combina características típicas do ambiente urbano com traços interioranos. Além da fama de fabricante de calçados femininos, Jaú tem bons indicadores de qualidade de vida.
Jaú foi fundada em 15 de agosto de 1854, na época em que a região passou a ser povoada graças à expansão da cultura do café. O nome de batismo tem origem tupi-guarani, com inspiração em um peixe que os bandeirantes pescaram na região.
Na época da cafeicultura, a cidade recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus, especialmente italianos, que tiveram participação direta na formação cultural e social de Jaú.
Durante o século 20, em meio ao desenvolvimento econômico, a indústria dos calçados femininos passou a ocupar um espaço central na cidade. O setor teve em Jaú um dos seus polos principais no Brasil.
A primeira sapataria de Jaú surgiu nos primeiros anos do século 20, por iniciativa do imigrante italiano Giuseppe Contatore. Nas décadas iniciais, foram abertas oficinas familiares até que as fábricas passassem a dominar a economia local.
De acordo com estimativas de entidades do setor, Jaú tem cerca de 300 fábricas de calçados. A produção local destina-se ao mercado interno e também externo do país. A produção média é de 120 mil pares de calçados por dia.
A cidade sedia o maior shopping de calçados da América Latina, o Shopping Território do Calçado. O complexo comercial conta com mais de 180 lojas.
Em 16 de dezembro de 2021, a Assembleia Legislativa de SÃ£o Paulo reconheceu JaÃº com o tÃtulo de â??Capital do CalÃ§ado Femininoâ?, por meio da Lei Estadual 17.476.
Em Jaú também está localizado o Hospital Amaral Carvalho (HAC), um dos principais centros de tratamento de câncer e transplante de medula óssea do Brasil. O local atende mais de 75 mil pacientes oncológicos por ano.
Em termos culturais, Jaú conta com festas populares e eventos religiosos ligados à tradição dos imigrantes. Entre as atrações turísticas estão a Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, o Museu Municipal o Parque do Rio Jaú e a Escadaria do Santo Antônio.