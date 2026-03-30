Perigo na natureza: animais que entram em lago na Tanzânia ficam petrificados

Esse lago é alimentado por fontes ricas em minerais e possui uma coloração avermelhada devido à presença de microorganismos e algas.
Nele as temperaturas podem ultrapassar 40°C, e animais que entram na água podem ser 'mumificados' devido à alta salinidade.
Turisticamente, porém, o Lago Natron atrai visitantes por sua paisagem única. As pessoas gostam de ver a paisagem diferente e conhecer comunidades locais que vivem ao redor.
Além disso, o lago também é famoso por ser o habitat de milhares de flamingos. Os turistas podem fazer trilhas para observar a vida selvagem.
Os flamingos da região, inclusive, muitas vezes têm um tom rosado maia intenso, por causa da elevada presença de algas ricas em pigmentos dessa coloração.
O lago tem cerca de 57 km de comprimento e 22 km de largura, com uma profundidade média de menos de 3 metros. Suas margens são cobertas por depósitos de sal e são habitat de algumas espécies adaptadas ao ambiente extremo. Mas o contato com a água de fato causa a petrificação de algumas espécies.