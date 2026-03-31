Antonio Banderas fala sobre mudanças na vida após sofrer infarto

'Às vezes, a vida depende de um fio muito fino', declarou. Desde então, ele passou a adotar hábitos mais saudáveis, com atenção especial à alimentação e à prática de exercícios físicos.
Banderas contou que se exercita quase todos os dias, priorizando atividades aeróbicas recomendadas por seu médico para cuidar do coração. O artista também mantém o gosto por esportes desde a juventude e revelou que, sempre que possível, aproveita o inverno para praticar seu favorito, o esqui.
Antonio Banderas nasceu em 10 de agosto de 1960 na cidade de Málaga, no sul da Espanha, filho de um policial da Guarda Civil, José Dominguez, e de uma professora, Ana Banderas.
A conexão com o universo artístico surgiu após assistir ao musical 'Hair'. Banderas, então, iniciou seus estudos de interpretação na Escola de Arte Dramática, em Málaga. A sua estreia foi num pequeno teatro da sua cidade natal.
Em 1981, aos 19 anos, Antonio Banderas mudou-se para Madrid em busca de oportunidades como ator. Trabalhou como garçom e modelo enquanto integrava o Teatro Nacional da Espanha. Seu talento chamou a atenção de Pedro Almodóvar, que o convidou para “Labirinto de Paixões” em 1982.
Ao todo, a dupla esteve junto em sete produções como, por exemplo, em “Ata-me” (1989). Em 'Dor e Glória', a mais recente parceria deles, em 2019, Banderas fez papel do alter-ego de Almodóvar. Sua performance lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor Ator e o prêmio de Interpretação Masculina do Festival de Cannes, na França.
Em 92, Antonio recebeu convite para ser coadjuvante em “Os Reis do Mambo”. Já em 1993 trabalhou em “Filadélfia” com Tom Hanks e Denzel Washington. E atuou em “A Casa dos Espíritos”, quando começou a ganhar notoriedade mundial.
Versátil, o ator transita por diversos gêneros. No filme de ação 'Assassinos', em 1995, ele dividiu protagonismo com Sylvester Stallone. No mesmo ano, Banderas brilhou no suspense “Nunca Fale com Estranhos”, contracenando com Rebecca De Mornay.
Antonio também teve papéis em conhecidas sagas, como “Pequenos Espiões”. Em ‘Os Mercenários 3’ (2014), retomou a parceria com Sylvester Stallone. Um de seus trabalhos mais marcantes foi em ‘A Máscara do Zorro’ (1998).
Banderas foi indicado ao Globo de Ouro como Melhor Ator ao interpretar o herói de forma sedutora, com cenas memoráveis ao lado de Catherine Zeta-Jones. Em dezembro de 2023, Banderas viveu Herodes no filme 'Jornada para Belém'.
Como diretor, Antonio estreou em 1999 com â??Loucos do Alabamaâ? e repetiu a dose em â?El Camino de los inglesesâ?, lanÃ§ado em 2005, e â??Ticas de la pumba la pumbaâ?, em 2007. Ele tambÃ©m Ã© dublador e dÃ¡ voz ao â??Gato de Botasâ?? nas animaÃ§Ãµes de Shrek 2, 3 e 4 e na produÃ§Ã£o prÃ³pria do gatinho.