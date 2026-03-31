Antonio Banderas fala sobre mudanças na vida após sofrer infarto

Ao todo, a dupla esteve junto em sete produções como, por exemplo, em “Ata-me” (1989). Em 'Dor e Glória', a mais recente parceria deles, em 2019, Banderas fez papel do alter-ego de Almodóvar. Sua performance lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor Ator e o prêmio de Interpretação Masculina do Festival de Cannes, na França.