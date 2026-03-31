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Degeneração macular impede Judi Dench de enxergar; entenda doença da atriz

A atriz britânica Dench revelou ao programa britânico “ITV News” que sua visão tem se deteriorado progressivamente ao longo dos anos. Ela fez 91 anos em 9 de dezembro de 2025.

Por Flipar
Reprodução de vídeo CBS NEWS

Diagnosticada em 2012 com degeneração macular relacionada à idade, a vencedora do Oscar contou que a condição já compromete tarefas simples do cotidiano, como identificar pessoas próximas, ler e até mesmo assistir televisão.

Reprodução de vídeo CBS NEWS

Ao ser questionada sobre sua ausência diante das câmeras nos últimos anos, ela foi direta: “Eu não consigo mais enxergar”. A dificuldade visual impactou decisivamente sua carreira. Seu último papel no cinema foi no filme “Allelujah”, lançado em 2022.

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Outras pessoas famosas, como o escritor Stephen King, a atriz Maria Zilda e o ator Bento Veiga, já revelaram ter degeneração macular.

Kevin Payravi /Wikimédia Commons

Com mais de 70 anos dedicados ao teatro, ao cinema e à televisão, Judi Dench construiu uma trajetória marcada por grandes interpretações e inúmeros reconhecimentos.

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Entre os principais prêmios, acumulou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (por 'Shakeaspeare Apaixonado', de 1998), quatro BAFTAs, dois Globos de Ouro, dois SAG Awards e um Tony.

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A degeneração macular é uma condição ocular caracterizada pelo desgaste gradual da mácula, a região central da retina responsável pela nitidez da visão.

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É na mácula que se formam os detalhes do que enxergamos, permitindo atividades como ler, dirigir, reconhecer rostos e perceber cores com precisão.

Reprodução do Facebook MG OLHOS

Quando essa área começa a se deteriorar, a visão central fica comprometida, enquanto a visão periférica costuma permanecer preservada.

Reprodução de vídeo Globoplay

Existem dois tipos principais da doença: a degeneração macular seca e a úmida. A forma seca, mais comum, ocorre de maneira lenta e progressiva, decorrente do afinamento natural da mácula e do acúmulo de depósitos chamados drusas.

Reprodução do Facebook Núcleo Avançado em Oftalmologia

Já a forma úmida, menos frequente, é mais agressiva e resulta do crescimento anormal de vasos sanguíneos sob a retina, que podem vazar líquido ou sangue e causar perda visual mais rápida.

Reprodução do Facebook Clínica Shiokawa - Saúde e Visão

A degeneraÃ§Ã£o macular relacionada Ã  idade (DMRI) Ã© a variaÃ§Ã£o mais conhecida e costuma afetar pessoas acima dos 50 ou 60 anos.

ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo Globoplay

Fatores genéticos, tabagismo, hipertensão, exposição excessiva ao sol e má alimentação também podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença.

Warren Umoh Unsplash

Entre os sintomas mais comuns estão visão embaçada, distorção das linhas retas e dificuldade crescente para reconhecer rostos ou realizar tarefas que exigem foco.

Reprodução de vídeo Globoplay

Embora ainda não exista cura, há formas de retardar sua progressão e, em alguns casos - especialmente na DMRI úmida - preservar parte da visão com tratamentos como injeções intraoculares, laser ou terapias medicamentosas específicas.

Reprodução de vídeo Globoplay

A detecção precoce é fundamental, e exames oftalmológicos regulares são essenciais para identificar alterações na mácula antes que a perda visual se torne irreversível.

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Por sua natureza progressiva e impacto direto na qualidade de vida, a degeneração macular é considerada uma das principais causas de perda de visão em idosos.

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Por isso, campanhas de conscientização, diagnóstico precoce e acompanhamento constante com especialistas desempenham um papel crucial na preservação da saúde ocular.

Imagem de Paul Diaconu por Pixabay

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