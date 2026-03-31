Notícias Tatá Werneck se emociona ao falar da filha após vencer no “Melhores do Ano” A atriz e apresentadora Tatá Werneck se emocionou ao receber o troféu de Humor no 'Melhores do Ano', exibido no Domingão com Huck. Durante o discurso, falou diretamente com a filha Clara Maria, destacando a importância de buscar realização profissional para ser uma mãe feliz. Por Flipar

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