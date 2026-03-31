Tatá Werneck se emociona ao falar da filha após vencer no “Melhores do Ano”

'Vou buscar sempre ser uma mãe incrível para você', declarou, acrescentando que deseja que a filha compreenda no futuro os desafios de conciliar trabalho e vida pessoal.
Tatá também agradeceu aos pais e ao marido, além de mencionar a trajetória do programa Lady Night, que se aproxima de dez anos no ar. A artista ainda celebrou o carinho da família enquanto comemorava a conquista.
Tatá Werneck, cujo nome completo é Talita Werneck Arguelhes, é atriz, humorista, dubladora, apresentadora e roteirista. Veja curiosidades sobre sua trajetória!
Nascida em 11 de agosto de 1983, no Rio de Janeiro, Tatá começou a estudar teatro ainda na infância, aos nove anos. Além de ser formada em Publicidade e Propaganda pela PUC-Rio, Tatá também estudou Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Sua carreira começou no teatro alternativo e em produções independentes, mas ganhou destaque nacional em 2010 com o programa “Quinta Categoria”, da MTV Brasil.
No canal, Tatá se destacou por sua rapidez de raciocínio, improviso afiado e humor irreverente, participando de vários programas como “Comédia MTV” e “Trolalá”.
Em 2013, Tatá estreou como atriz de novela ao viver a personagem Valdirene em 'Amor à Vida', de Walcyr Carrasco. A personagem se tornou um fenômeno cultural e rendeu à Tatá diversos prêmios, consolidando-a como uma das principais atrizes de comédia do país.
A partir dali, Tatá participou de diversas novelas e programas de humor, como 'I Love Paraisópolis' (2015), 'Haja Coração' (2016), 'Deus Salve o Rei' (2018) e 'Shippados' (2019).
Em paralelo, Tatá se tornou apresentadora de seu próprio talk show, 'Lady Night', lançado no canal Multishow em 2017. O programa, que mistura entrevistas com humor escrachado e roteiros inusitados, é um sucesso de audiência, e já recebeu artistas de diversas áreas.
Tatá também se destacou no cinema, atuando em filmes como 'De Pernas pro Ar 2' (2012), 'TOC: Transtornada Obsessiva Compulsiva' (2017) e 'Minha Mãe e Eu' (2023).
Além disso, já participou de dublagens, como a da personagem Gigi em 'Pets - A Vida Secreta dos Bichos' (2016) e a Ansiedade em 'Divertida Mente 2' (2024).