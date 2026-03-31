Podem ser usadas como evidência em acidentes de trânsito: saiba o que são e como funcionam as dashcams

Elas funcionam de forma automática, iniciando a gravação assim que o carro é ligado e armazenam as imagens em cartões de memória. Esse tipo de equipamento surgiu inicialmente em veículos policiais, como ferramenta de registro de ocorrências e abordagens.
Com o avanço da tecnologia digital e a redução dos custos dos dispositivos eletrônicos, as dashcams passaram a ser adotadas também por motoristas comuns.
Sua popularização ocorreu principalmente a partir dos anos 2000, principalmente em países como Coreia do Sul, Estados Unidos e Rússia, onde passaram a auxiliar no combate à corrupção policial e tentativas de fraude em acidentes.
Uma das principais funções desses equipamentos é registrar provas visuais em caso de colisões ou incidentes nas vias. Com isso, as imagens podem ser usadas por seguradoras, autoridades de trânsito e tribunais como evidência.
Além disso, elas ajudam a identificar responsabilidades em acidentes e evitam falsas acusações contra motoristas. Alguns modelos mais modernos também gravam áudio, registram localização por GPS e monitoram velocidade.
Há versões com sensores de impacto que salvam automaticamente trechos importantes da gravação. Outras permitem vigilância do veículo estacionado, aumentando a segurança contra furtos e vandalismo.