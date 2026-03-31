Galeria Podem ser usadas como evidência em acidentes de trânsito: saiba o que são e como funcionam as dashcams As dashcams, abreviação de dashboard cameras, são sistemas de monitoramento veicular, geralmente fixadas no para-brisa, que gravam áudio e vídeo em tempo real enquanto o automóvel está em movimento ou estacionado. Por Flipar

Xingye Jiang/Unsplash