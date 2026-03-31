Cartão-postal do Rio, monumento dos Arcos da Lapa passará por reforma milionária; veja

O foco da intervenção, que deve durar até julho de 2026, é a limpeza e revitalização do entorno, incluindo a Praça Cardeal Câmara e o calçamento de pedras portuguesas — a última manutenção havia sido feita em 2022.
Erguido entre 1723 e 1750 sob o comando do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, o Aqueduto da Carioca — conhecido popularmente como Arcos da Lapa — nasceu com a missão de transportar as águas do Rio Carioca até o centro da capital.
Foi a primeira grande obra de engenharia pública de grande porte da cidade, construída ainda no período colonial para resolver um problema sério de abastecimento de água no centro urbano.
Sua utilidade foi ressignificada em 1896, quando a estrutura de pedra e cal passou a servir de trilho para o icônico Bondinho de Santa Teresa, conectando o bairro histórico ao Centro do Rio.
Outra curiosidade é que o aqueduto foi inspirado diretamente em modelos de engenharia da Antiguidade, especialmente nos aquedutos romanos, algo incomum na arquitetura colonial brasileira do século 18.
O monumento é composto por 42 arcos duplos de alvenaria, construídos com pedra, cal e óleo de baleia para garantir sustentação. Quando deixou de transportar água no século 19, cogitou-se demolir a construção, mas ela acabou preservada.
Hoje, os Arcos funcionam como um portal para a vida boêmia da Lapa, sendo o cenário de grandes eventos culturais e o principal ponto de encontro da região.
Devido a sua popularidade, os Arcos da Lapa também já apareceram em filmes como a animação 'Rio' e 'Velozes e Furiosos 5: Operação Rio', além de ser destaque em ensaios fotográficos, cartões-postais e campanhas turísticas oficiais.
A popularidade da regiÃ£o tambÃ©m favorece a realizaÃ§Ã£o de grandes eventos culturais, como o megashow do cantor JoÃ£o Gomes realizado sob os arcos em outubro de 2025, que reuniu cerca de 50 mil pessoas.
Para se ter uma ideia, dados do Observatório do Turismo Carioca, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo, indicam que a Lapa ocupou a sétima posição entre os locais mais visitados por turistas brasileiros e estrangeiros em 2025, com mais de 7,4 milhões de visitantes.