Galeria

Cartão-postal do Rio, monumento dos Arcos da Lapa passará por reforma milionária; veja

A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou uma nova restauração nos Arcos da Lapa, um dos maiores cartões-postais da cidade. A estimativa é que o investimento total gire em torno de R$ 1,7 milhão.

Por Flipar
Divulgac?a?o/Prefeitura do Rio

O foco da intervenção, que deve durar até julho de 2026, é a limpeza e revitalização do entorno, incluindo a Praça Cardeal Câmara e o calçamento de pedras portuguesas — a última manutenção havia sido feita em 2022.

Reprodução/Rio TV Câmara

Erguido entre 1723 e 1750 sob o comando do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, o Aqueduto da Carioca — conhecido popularmente como Arcos da Lapa — nasceu com a missão de transportar as águas do Rio Carioca até o centro da capital.

Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles

Foi a primeira grande obra de engenharia pública de grande porte da cidade, construída ainda no período colonial para resolver um problema sério de abastecimento de água no centro urbano.

Jefferson Teo?filo/Prefeitura do Rio

Sua utilidade foi ressignificada em 1896, quando a estrutura de pedra e cal passou a servir de trilho para o icônico Bondinho de Santa Teresa, conectando o bairro histórico ao Centro do Rio.

Fabio Motta/Prefeitura do Rio

Outra curiosidade é que o aqueduto foi inspirado diretamente em modelos de engenharia da Antiguidade, especialmente nos aquedutos romanos, algo incomum na arquitetura colonial brasileira do século 18.

Donatas Dabravolskas/Creative Commons

O monumento é composto por 42 arcos duplos de alvenaria, construídos com pedra, cal e óleo de baleia para garantir sustentação. Quando deixou de transportar água no século 19, cogitou-se demolir a construção, mas ela acabou preservada.

Freepik/wirestock

Hoje, os Arcos funcionam como um portal para a vida boêmia da Lapa, sendo o cenário de grandes eventos culturais e o principal ponto de encontro da região.

Arcos da Lapa - Reproduc?a?o/Facebook

Devido a sua popularidade, os Arcos da Lapa também já apareceram em filmes como a animação 'Rio' e 'Velozes e Furiosos 5: Operação Rio', além de ser destaque em ensaios fotográficos, cartões-postais e campanhas turísticas oficiais.

Reproduc?a?o

A popularidade da regiÃ£o tambÃ©m favorece a realizaÃ§Ã£o de grandes eventos culturais, como o megashow do cantor JoÃ£o Gomes realizado sob os arcos em outubro de 2025, que reuniu cerca de 50 mil pessoas.

Reproduc?a?o

Para se ter uma ideia, dados do Observatório do Turismo Carioca, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo, indicam que a Lapa ocupou a sétima posição entre os locais mais visitados por turistas brasileiros e estrangeiros em 2025, com mais de 7,4 milhões de visitantes.

Jose Guertzenstein/Pixabay

Veja Mais