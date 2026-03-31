Luciano Huck comete gafe durante apresentação do “Melhores do Ano”

Sob o comando de Luciano Huck, a tradicional premiação exibida no “Domingão com Huck” reuniu grandes nomes da televisão e da música brasileira e elegeu, por voto popular, os destaques do jornalismo, humor, música e dramaturgia do país em 2025. Alguns dos vencedores foram “Me Ama ou Me Larga”, de Simone Mendes, como música do ano, “Três Graças” como melhor novela e Grazi Massafera como melhor atriz.
Nas redes sociais, Luciano Huck compartilhou um carrossel de fotos da premiação. Em um dos registros, o apresentador aparece ao lado dos filhos, Eva, Joaquim e Benício, que o acompanharam no evento. Quem não compareceu foi Angélica, esposa do apresentador, que justificou, em um vídeo publicado em sua rede social, que preferiu assistir a tudo de casa.
Conheça mais sobre Luciano Huck, apresentador que comanda o “Domingão com Huck” desde 2021, após a saída de Fausto Silva da TV Globo, dono de bordões como “Loucura, Loucura, Loucura” e que, filho de uma urbanista e de um jurista, já era rico antes da fama, além de também ser empresário.
Nascido em São Paulo, no dia 3 de setembro de 1971, Luciano ingressou Universidade de São Paulo para cursar Direito, mas migrou para o Jornalistmo. Na época, iniciou a carreira ainda jovem como assistente do fotógrafo J. R. Duran e estagiou em diversas empresas de publicidade. Também abriu dois bares em São Paulo junto com amigos e trabalhou na 89 FM A Rádio Rock.
Aos 22 anos, Luciano foi convidado por Fernão Lara Mesquita, diretor do Jornal da Tarde, para publicar a coluna social “Circulando”. No ano seguinte, estreou na televisão, aos 23 anos, em um quadro do programa “Perfil”, apresentado por Otávio Mesquita. Logo depois, a coluna ganhou um programa na TV com o mesmo nome exibido pela CNT Gazeta entre 1995 e 1996, sob o comando de Huck.
Em 1996, Luciano comandou o “Programa H”, na Rede Bandeirantes. Com exibições diárias e voltadas para o público jovem, o programa foi um sucesso. Depois, passou a ser exibido às 21h, em horário nobre, e chegou a alcançar oito pontos de audiência. Ainda revelou as personagens “Tiazinha” e “Feiticeira”.
No programa, ele lançou as personagens 'Tiazinha', vivida por Suzana Alves, e a personagem 'Feiticeira', vivida por Joana Prado. Em 2002, inclusive, houve uma disputada na justiça entre Luciano e Suzana para saber quem ficaria responsável pela marca Tiazinha e quem venceu a disputa foi a atriz.
Em setembro de 1999, Luciano Huck assinou contrato com a TV Globo para comandar o “Caldeirão do Huck”, exibido aos sábados à tarde em todo o Brasil. O programa foi um sucesso, líder de audiência, e consolidou Luciano como um dos maiores apresentadores do país. Ele, inclusive, recebeu seis prêmios consecutivos de melhor apresentador no Prêmio Extra de Televisão.
Huck permaneceu no comando do programa até 2021. Com a saída de Fausto Silva para a Rede Bandeirantes, passou a apresentar o “Domingão com Huck” nas tardes de domingo da TV Globo, enquanto o horário de sábado ficou com Marcos Mion, à frente do “Caldeirão com Mion”.
O apresentador também já se aventurou no cinema com atuações em algumas produções da TV Globo e no cinema. Também chegou a fazer dublagem e foi a voz brasileira de Flynn na animação da Disney, “Enrolados”, embora sua performance tenha gerado críticas negativas por boa parte do público.
Em 2015, Luciano Huck, Angélica, os filhos e duas babás passaram por uma situação traumática quando o avião em que viajavam caiu devido a uma pane. Eles viajavam do Pantanal para Campo Grande quando, após cerca de 35 minutos de voo, o motor esquerdo apresentou falhas. Felizmente, todos sofreram apenas ferimentos leves.