Celebridades e TV Luciano Huck comete gafe durante apresentação do “Melhores do Ano” Luciano Huck cometeu uma gafe durante a apresentação do “Melhores do Ano de 2025”, que aconteceu no dia 29 de março de 2026. O apresentador se confundiu ao querer mencionar a “série dos bicheiros” e citou “Os Donos do Jogo”, da Netflix, em vez de citar “Vale o Escrito”, da Globoplay. Na hora, o humorista Paulo Vieira corrigiu o amigo e disse que a série que ele havia mencionado era da concorrência. Por Flipar

Reprodução TV Globo