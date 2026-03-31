Animais Raças lindas e dóceis de gatos: animal cada vez mais presente nos lares brasileiros Levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado em maio de 2025, indica que o número de gatos nos lares brasileiros atingiu 30,8 milhões,. Isso representa um aumento de 5,4% em relação a 2022, quando havia 29,2 milhões de felinos nas casas pelo país. Por Flipar

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