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Antigo campo de batalha, Delta do Mekong virou atração turística no Vietnã

O Delta do Mekong, no sul do Vietnã, é uma das regiões mais ricas do país. Além de ser uma área com vasta produção de arroz, o delta também carrega uma enorme carga histórica, especialmente em relação à Guerra do Vietnã.

Por Flipar
Peyman Zehtab Fard/Wikimedia Commons

A região, marcada por águas, arrozais e uma cultura única, é agora um destino turístico popular, que atrai visitantes de todo o mundo não apenas pela sua beleza natural, mas também por seu papel crucial durante os conflitos do século XX.

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Aqui, você descobrirá mais sobre o Delta do Mekong, como sua importância histórica, cultural e econômica, além de como ele se transformou em um ponto de visitação obrigatória para turistas. Vamos nessa?

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O Delta do Mekong, conhecido pelos vietnamitas como o 'Rio dos Nove Dragões', é uma região que já foi palco de muitas batalhas e eventos significativos.

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O rio Mekong, que atravessa vários países do sudeste asiático, incluindo China, Laos, Camboja e Vietnã, deságua no Mar da China Meridional, formando um vasto delta de solo fértil e repleto de canais.

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Esse ambiente aquático sempre foi fundamental para a subsistência de muitas civilizações, mas também foi um local estratégico durante a Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais sangrentos da história recente.

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Durante a guerra, o delta foi um terreno difícil e traiçoeiro, tanto para as forças vietnamitas quanto, claro, para os soldados americanos. A Guerra do Vietnã foi entre 1955 e 1975.

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O rio e sua vegetação densa proporcionaram cobertura e esconderijos ideais para os guerrilheiros vietcongues, enquanto o exército dos Estados Unidos lutava para manter o controle de uma região crucial para o Vietnã do Sul.

Department of Defense photo by Sgt. Robert W. Ingianni/Wikimedia Commons

Cenas icônicas de filmes como 'Apocalypse Now' (1979), 'Platoon' (1986) e 'Forrest Gump' (1994) foram inspiradas na realidade do Delta do Mekong, onde os soldados enfrentavam a umidade e as águas turbulentas enquanto tentavam avançar ou evacuar.

Reprodução/Forrest Gump

A região também foi conhecida por seus mercados flutuantes, que, até hoje, atraem turistas e curiosos. Durante a guerra, esses mercados tornaram-se centros de troca de suprimentos.

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Hoje, o Delta do Mekong continua a ser uma das regiões mais férteis e vitais para o Vietnã. O solo aluvial deixado pelas águas do Mekong cria as condições perfeitas para a agricultura, com o arroz sendo o principal produto cultivado.

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A região é o maior celeiro de arroz do país, e o Vietnã, com duas colheitas anuais, é um dos maiores exportadores de arroz do mundo. O delta é um exemplo de como a natureza e a agricultura podem coexistir em harmonia.

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O rio e seus nove braços (daí o nome 'nove dragões') moldam as paisagens do delta e influenciam profundamente a vida dos seus habitantes.

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As pessoas do delta adaptaram-se à vida aquática, criando uma cultura única onde barcos e canoas são meios de transporte mais comuns que motos ou bicicletas.

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Os mercados flutuantes são um dos maiores atrativos turísticos da região, oferecendo uma visão única da vida local. Ali, vendedores e compradores trocam produtos em barcos, desde frutas frescas a peixes e artesanatos, criando uma atmosfera pitoresca e vibrante.

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Embora o Delta do Mekong seja uma região de grande importância histórica, hoje ele é também um destino turístico de destaque no Vietnã. Turistas de todo o mundo chegam para explorar as paisagens deslumbrantes e experimentar a vida simples e pacífica da região.

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Uma das principais atrações é o Templo de Vinh Trang, localizado na província de Ben Tre, no delta. Este templo, que mistura influências vietnamitas, chinesas e tailandesas, é um dos mais importantes do sul do Vietnã e oferece uma visão fascinante da arquitetura religiosa da região.

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No entanto, o principal atrativo do Delta do Mekong é, sem dúvida... o próprio rio! O turismo na região conta com uma variedade de experiências, como passeios de barco pelos canais do Mekong, visitas aos mercados flutuantes e excursões pelas ilhas que pontilham o delta.

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A hospitalidade dos moradores locais também é um dos grandes atrativos da região. Conhecidos por sua gentileza e simplicidade, os habitantes do delta do Mekong têm uma visão positiva da vida e estão dispostos a compartilhar sua cultura e modos de vida com os visitantes.

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O Delta do Mekong é muito mais do que um destino turístico. Ele é um testemunho vivo da história do Vietnã, do impacto da 'Guerra Americana' (como chamam por lá) e da resistência do povo vietnamita.

Youtube/3em3

Com sua riqueza natural, suas paisagens únicas e sua cultura flutuante, o delta não só continua sendo uma das regiões mais importantes do Vietnã, como também dá a oportunidade aos turistas para vivenciar uma experiência autêntica e inesquecível.

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A combinação de história, natureza e hospitalidade faz do Delta do Mekong um lugar verdadeiramente especial e imprescindível para quem visita o Vietnã.

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