Notícias Antigo campo de batalha, Delta do Mekong virou atração turística no Vietnã O Delta do Mekong, no sul do Vietnã, é uma das regiões mais ricas do país. Além de ser uma área com vasta produção de arroz, o delta também carrega uma enorme carga histórica, especialmente em relação à Guerra do Vietnã. Por Flipar

Peyman Zehtab Fard/Wikimedia Commons