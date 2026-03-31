Galeria ‘Pai da Aviação’: o destino trágico de Santos Dumont, maior inventor brasileiro O dia 20/7/2025 marcou os 152 anos do nascimento do maior inventor brasileiro da história: Alberto Santos Dumont. E no dia 23/7/2025 fez 93 anos de sua morte. Um mês marcante para a Aviação. Relembre sua história e importância! Por Flipar

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