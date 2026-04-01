Galeria Solange Couto é eliminada do BBB 26 com 94,17% dos votos A atriz Solange Couto foi eliminada do Big Brother Brasil 26 com 94,17% dos votos, no dia 31 de março de 2026, em um paredão contra Jordana e Marciele. Ela foi a décima primeira eliminada da temporada e, com essa porcentagem, entrou para o TOP 10 das maiores rejeições do reality. A seguir, relembre quem são os participantes com os maiores índices de rejeição em todas as edições. Por Flipar

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