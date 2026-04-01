Solange Couto é eliminada do BBB 26 com 94,17% dos votos

10º lugar: Rogério Padovan (BBB 5) - 92% de rejeição - Mais conhecido como “Doutor Gê”, o médico foi considerado o principal vilão da edição. Ele foi eliminado em um paredão duplo contra Sammy Ueda, que terminou a edição em terceiro lugar. e, no jogo, se voltou contra o grupo liderado pelo campeão Jean Wyllys, Tati Pink e Grazi Massafera.
Rafael Leandro (BBB 12) - 92% de rejeição - Empatado com Rogério na décima colocação com a mesma porcentagem, Rafael foi eliminado em um paredão duplo contra Yuri Fernandes. Considerado desleal, mentiroso e briguento pelos integrantes do Quarto Praia, um dos motivos da grande rejeição foi admitir que tinha um relacionamento fora da casa e, ainda assim, se envolver com a sister Renata durante o confinamento.
9º lugar: Nayara (BBB 18) - 92,69% de rejeição - A jornalista enfrentou um paredão triplo contra Mahmoud e Gleici, que viria a se tornar a campeã da edição. Entre os principais motivos para o alto índice de rejeição estão as constantes reclamações e o costume de falar mal dos outros participantes pelas costas.
8º lugar: Felipe Cobra (BBB 7) - 93% de rejeição - O skatista foi ao paredão duplo contra o aliado e também vilão da edição, Alberto Cowboy. Adversário direto de Diego Alemão, comprou brigas com o futuro campeão, o que contribuiu para sua rejeição. Além disso, era visto como preconceituoso e folgado pelo público, além de implicar com Irislene Stefanelli, a Siri.
7º lugar: Solange Couto (BBB 26) - 94,17% de rejeição - Integrante do grupo camarote, a atriz foi eliminada em um paredão triplo contra Marciele e Jordana. Um dos principais motivos para sua eliminação e alta rejeição foram as falas polêmicas, que causaram indignação do público, principalmente em relação à participante Ana Paula Renault.
6º lugar: Patrícia (BBB 18) - 94,26% de rejeição - A funcionária pública foi eliminada em um paredão triplo contra os aliados Diego e Caruso. Patrícia ficou perto de superar um recorde que, até então, durava mais de 15 anos. Seu alto índice de rejeição se deve, principalmente, por falar mal constantemente dos outros participantes, especialmente de Gleici, que viria a vencer a edição.
5º lugar: Camilla Maia (BBB 25) - 94,67% de rejeição - Eliminada em uma paredão contra a campeã Renata e dona Vilma, sua trajetória no programa foi marcada pelo embate com a atriz Vitória Strada, que era sua aliada. Ela protagonizou um dos momentos mais marcantes da edição, quando em 'Sincerão', ela e sua irmã Thamiris tiveram comentários acerca de Vitótia expostos pelo RoBBB Seu Fifi, novidade da edição.
4Âº lugar: Aline (BBB 5) - 95% de rejeiÃ§Ã£o - A estudante, conhecida como â??Aline X9â?, enfrentou um paredÃ£o duplo contra Grazi Massafera. Aline entrou no programa para substituir Marielza, que deixou o reality apÃ³s sofrer um AVC. Sua rejeiÃ§Ã£o veio principalmente por fofocar sobre os colegas e gerar intrigas.
3º lugar: Viih Tube (BBB 21) - 96,69% de rejeição - A influenciadora foi ao paredão com o ator Fiuk e Gil do Vigor. O público a via como manipuladora e falsa, por bajular os outros participantes para escapar do paredão. A rejeição aumentou após falar mal, pelas costas, de participantes como Juliette, que acabou vencendo a edição.
2º lugar: Nego Di (BBB 21) - 98,76% de rejeição - O comediante gaúcho enfrentou um paredão triplo contra Sarah e Fiuk. Durante uma semana, foi o recordista de rejeição do programa. Entre os motivos para a alta rejeição estão seu comportamento, falas problemáticas, o hábito de falar mal de outros participantes e a forma como tratou Lucas Penteado.
1º lugar: Karol Conká (BBB 21) - 99,17% de rejeição - A rapper foi ao paredão triplo contra Arthur Picoli e Gil do Vigor. Karol bateu o recorde de rejeição e lidera o ranking após protagonizar, em sua edição, brigas e destratar diversos participantes, como Lucas Penteado, Juliette, Gil e Camilla de Lucas.