Bruce Willis recebe homenagem da esposa em aniversário

A esposa do artista, Emma Heming Willis, utilizou as redes sociais para celebrar a data e declarar a importância de apoiar pessoas que convivem com a doença.
A empresária também anunciou a criação do 'The Emma and Bruce Willis Fund', iniciativa voltada a ampliar a conscientização sobre a condição e incentivar pesquisas.
Na publicação, ela destacou o impacto da experiência vivida pela família e pediu gestos de apoio a cuidadores e organizações dedicadas ao tema, lembrando que pequenas atitudes podem fazer grande diferença.
Nascido na Alemanha, em 1955, Bruce Willis se tornou um consagrado ator e produtor ao longo de mais de 40 anos de carreira.
Ele ganhou enorme projeção internacional com a franquia 'Duro de Matar' (1988, 1990 e 1995), interpretando o icônico detetive John McClane.
Já nos anos 2000, o ator brilhou em outros filmes de gênero policial, como em 'Sin City' (2005), como o detetive John Hartigan, e em 'RED: Aposentados e Perigosos' (2010 e 2013), interpretando o aposentado agente da CIA Francis 'Frank' Moses.
Em 2007, Bruce Willis e John McClane voltaram às atividades para a quarta parte da franquia, chamada 'Duro de Matar 4.0'.
Bruce Willis também se aventurou em produções de ficção científica, como, por exemplo, fazendo o papel de Harry S. Stamper no filme 'Armageddon' (1998). Ele ainda é bastante lembrado pela participação em 'Pulp Fiction: Tempo de Violência' (1994), de Quentin Tarantino.
Um de seus papéis de maior repercussão foi no suspense 'O 6º Sentido', em que um menino vê pessoas que já morreram. Dirigido por M.Night Shyamalan, foi um grande sucesso e até hoje é visto e celebrado.
Nos últimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papéis em produções pouco significativas, justamente devido à dificuldade para memorizar falas por conta do progresso da doença.
O ator fez tantos trabalhos ruins que chegou a inspirar categorias exclusivas no Framboesa de Ouro, prêmio concedido aos piores do ano. Mas ao saber da doença do ator, a direção da premiação voltou atrás, compreendendo que ele estava com um sério problema.