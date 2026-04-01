Estilo de Vida Elegantes ou bregas? Broches voltam à moda e ganham destaque nas passarelas As passarelas internacionais têm confirmado uma tendência: os broches deixaram de ser vistos como acessórios antigos e bregas, voltando com força às passarelas e ao estilo urbano atual. As informações são da revista ELLE. Por Flipar

Vetrivel Viswanathar/Unsplash