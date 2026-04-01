Céline Dion anuncia volta aos palcos após quatro anos afastada

Segundo a BBC, a artista fará uma temporada de dez apresentações na Paris La Défense Arena, com capacidade para cerca de 40 mil pessoas, entre setembro e outubro. O anúncio ocorreu no dia em que a cantora completou aniversário.
Em mensagem publicada nas redes sociais, Dion definiu o retorno como “o melhor presente da minha vida” e afirmou estar pronta para reencontrar os fãs. “Estou muito pronta para isso”, declarou. Ela também agradeceu o apoio recebido durante o período de tratamento e disse que já voltou a cantar e até a dançar.
A Síndrome da Pessoa Rígida é um distúrbio autoimune e muito raro que afeta o sistema nervoso central e causa rigidez nos músculos. A pessoa pode ter espasmos dolorosos nos braços, nas pernas e na coluna vertebral. A doença atinge apenas uma em cada um milhão de pessoas.
Celebrada como uma das maiores cantoras do mundo, Céline Dion ficou famosa por músicas como 'My Heart Will Go On', tema do filme Titanic, e 'Because You Loved Me'.
Nascida em 30 de março de 1968 em Quebec, no Canadá, Céline começou a carreira em 1980 e logo chamou atenção pela extensão vocal de soprano. A artista também é compositora e pianista.
Céline Dion conquistou diversos prêmios, inclusive cinco estatuetas do Grammy, e vendeu mais de 250 milhões de discos.
A cantora canadense possui estrelas nas Calçadas da Fama dos Estados Unidos e do Canadá.
Na carreira, ela diz ter se inspirado em ídolos de diferentes estilos. Entre eles, Aretha Franklin, Charles Aznavour, Anne Murray, Barbra Streisand, Carole King e o grupo Bee Gees.
Em 2016, a cantora sofreu um baque com a morte do marido, o produtor musical René Angélil. Ela havia se afastado da carreira temporariamente para se dedicar aos cuidados com ele, que sofria de câncer.
Em 26 de julho de 2024, Dion comoveu o público ao fazer uma apresentação deslumbrante na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela cantou lindamente e emocionou o mundo ao superar as dificuldades impostas pela doença e deixar uma marca inesquecível no evento esportivo.
Quando soube da doença, e sentindo os efeitos do descontrole muscular, Céline cancelou sua turnê e passou a viver reclusa com os filhos René-Charles e os gêmeos Nelson e Eddy. Ela passou a contar com o suporte de uma equipe de médicos e enfermeiros.