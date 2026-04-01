Moreira da Silva: os 124 anos de nascimento do mestre do samba de breque

Nascido no bairro da Tijuca e criado no morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, Moreira da Silva era filho de um trombonista da Polícia Militar. A sua juventude foi muito pobre, o que o levou a trabalhar desde cedo em diversos ofícios, desde fábrica de cigarros até vendedor de doce, antes de ser motorista de táxi e ambulância.