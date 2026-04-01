Galeria Herói nacional, Tiradentes não tinha a aparência que os livros mostram Em 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado, no centro do Rio de Janeiro. A data virou feriado nacional, tamanha a importância de sua figura histórica. A morte foi no local que hoje leva seu nome: a Praça Tiradentes, no Centro do Rio de Janeiro. Por Flipar

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