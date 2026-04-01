Galeria Na contramão: Professor de Harvard contraria maioria e diz que ficar sentado é melhor que correr Um professor de Harvard defendeu uma tese que atraiu a atenção. Ele defendeu que o ser humano não foi feito para correr, mas para sentar. A ideia contraria boa parte das recomendações modernas sobre atividade física intensa. Por Flipar

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