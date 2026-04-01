Filmes e Séries Disneyland Paris inaugura espaço temático de “Frozen” com direito a pala?cio de gelo Outros parques da The Walt Disney Company já receberam áreas semelhantes dedicadas a Frozen, como o Hong Kong Disneyland, no fim de 2023, e o Tokyo DisneySea, no fim de 2024. Por Flipar

Divulgação Hong Kong Disneyland