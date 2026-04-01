Disneyland Paris inaugura espaço temático de “Frozen” com direito a pala?cio de gelo

O filme 'Frozen', lançado pela Disney em 2013, tornou-se um fenômeno cultural sem precedentes, ajudando a redefinir o conceito de 'princesa' ao focar no amor fraternal em vez do romance tradicional.
Inspirado livremente no conto “A Rainha da Neve”, publicado pelo escritor Hans Christian Andersen em 1844, o filme trouxe uma abordagem emocional centrada no amor as irmãs Elsa e Anna.
O impacto do primeiro filme foi avassalador, quebrando recordes de bilheteria e dominando as paradas musicais com o hino 'Let It Go', que simboliza empoderamento e a autoaceitação.
O enorme impacto cultural fez com que Elsa se tornasse uma das personagens femininas mais populares da Disney. O filme arrecadou mais de 1 bilhão de dólares mundialmente, consolidando-se como um marco comercial e artístico.
O sucesso levou ao lanÃ§amento de 'Frozen 2', em 2019, que expandiu a mitologia, explorando temas mais maduros como a busca por origens e a responsabilidade ambiental.
A franquia também se expandiu com curtas-metragens, livros, merchandising, espetáculos musicais e atrações em parques temáticos. 'Frozen' também teve grande impacto na representatividade emocional infantil, por abordar medo, isolamento e reconexão familiar.
O visual inspirado em paisagens nórdicas contribuiu para a identidade estética única da produção. A animação inovou tecnicamente ao retratar efeitos de gelo e neve com alto realismo digital.
Outro aspecto marcante foi a valorização de protagonistas femininas independentes e complexas. Até hoje, 'Frozen' permanece como uma das produções mais importantes da Disney no século 21 e seu legado continua crescendo.