Estilo de Vida Hotéis de luxo que já foram presídios fazem sucesso entre turistas Isso porque, em vários lugares do mundo, antigos presídios foram reformados e agora funcionam como hotéis e hostels, atraindo turistas curiosos. 'Ir para a prisão' pode se tornar uma experiência de hospedagem inusitada – e até luxuosa, em alguns casos. Por Flipar

Wikimedia Commons/Federal Bureau of Prisons/Agencia Federal de Prisiones