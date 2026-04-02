Celebridades e TV Há 101 anos nascia um dos grandes atores do cinema americano: Jack Lemmon Um dos atores mais versáteis e carismáticos de Hollywood, além de músico talentoso, Jack Lemmon teve uma carreira que atravessou décadas. Ele conquistou públicos diversos ao combinar humor refinado com profundidade dramática. Ao longo da vida, construiu uma imagem de artista completo, sempre disposto a se reinventar. Por Flipar

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