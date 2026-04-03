Celebridades e TV Supla faz 60 anos: Relembre a trajetória do cantor Supla completou 60 anos no dia 2 de abril de 2026 e celebrou a data nas redes sociais com um compilado de fotos de diferentes momentos de sua trajetória pessoal e profissional. Na publicação, o cantor também escreveu uma mensagem de agradecimento: “Agradeço a todos que fazem e fizeram parte da minha vida!”. Por Flipar