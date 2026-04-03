Supla faz 60 anos: Relembre a trajetória do cantor

Atualmente, o cantor tem agendado uma série de apresentações em diferentes estados do Brasil com a turnê “Supla e os Punks de Boutique”, incluindo shows em festivais. Com datas divulgadas até julho de 2026, Supla já anunciou que novas datas serão divulgadas em breve.
No dia 21 de março de 2026, Supla esteve no festival Lollapalooza, em São Paulo, e chamou atenção pela energia, disposição e carisma. No evento, ele curtiu os primeiros shows, passou por um estande, mostrou os músculos, circulou pela Cidade Lolla e foi bastante tietado pelo público.
A seguir, conheça mais sobre o cantor. Conhecido como um dos nomes mais marcantes do rock no Brasil, Supla conquistou espaço com seu estilo, talento, carisma e autenticidade. Com décadas de carreira, ele tem músicas de sucesso como “Garota de Berlim” e “O Tempo Não Vai Curar”, além de também se destacar como ator, apresentador e personalidade de TV.
Supla, cujo nome de batismo é Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy e que também é conhecido pelo apelido “Papito”, nasceu no dia 2 de abril de 1966, em São Paulo. Filho dos políticos Marta Suplicy e Eduardo Matarazzo Suplicy, ele chegou a ajudar nas campanhas dos pais. Seu irmão, João Suplicy, também é cantor.
Ele iniciou a carreira tocando versões do rock norte-americano e britânico dos anos 1970, mas suas composições passaram a se aproximar do punk rock e do hardcore. Ao longo da carreira, foi vocalista de diversas bandas: primeiro no Metropolis, depois no Zig Zag, que mais tarde se tornou a conhecida Tokyo, além da Psycho 69.
Cantor, guitarrista, baterista e compositor, Supla lançou seu primeiro álbum solo em 1989 e, desde então, lançou diversos discos, como “O Charada Brasileiro”, “Político e Pirata”, “Bossa Furiosa”, “Menina Mulher”, “Diga o que Você Pensa”, “Illegal”, “Supla e os Punks de Boutique” e “Nada foi em vão”, entre outros.
Além disso, lançou diversas músicas e se apresentou com vários artistas nacionais e internacionais, como a alemã Nina Hagen, Ian McCulloch, do Echo e the Bunnymen, Victoria Wells, Bebel Gilberto, Cauby Peixoto, Roberto Carlos e Rita Lee. Também escreveu músicas com Cazuza.
Supla realizou inúmeras turnês e shows no Brasil e fora do país. Ao longo da carreira, por exemplo, tocou duas vezes no Rock in Rio em carreira solo e uma no Rock in Rio de Portugal com sua banda Brothers of Brazil. Com a Psycho 69, abriu a última turnê do Ramones na América Latina.
Supla também se aventurou como ator. Em 1990, atuou no filme “Uma Escola Atrapalhada”, dos Trapalhões, no qual foi protagonista ao lado de Angélica. Em 1993, participou de uma novela com as atrizes Luana Piovani e Carolina Dieckmann e, em 2001, fez uma participação especial na novela “Um Anjo Caiu do Céu”, da TV Globo, na qual contracenou com Christiane Torloni e José Wilker.
Na televisão, também apresentou e participou de diversos programas. Com a popularidade em alta no início dos anos 2000, Supla integrou a primeira edição do reality show “Casa dos Artistas”, do SBT, e foi considerado um dos grandes nomes da atração, comandada por Silvio Santos.
Em 2012, foi jurado do programa “Ídolos”, ao lado de Fafá de Belém e Marco Camargo. Em 2014, participou do programa “Papito in Love”, da MTV, no qual 14 garotas disputavam quem seria sua nova namorada. Também esteve no reality musical “The Masked Singer Brasil”, da TV Globo, em 2024.