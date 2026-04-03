Restaurante brasileiro é considerado o ‘melhor italiano do mundo fora da Itália’

O reconhecimento vem do bem-conceituado ranking 50 Top Italy 2026, anunciado em Milão no dia 15 de dezembro.
A celebração foi dupla para o endereço carioca: o mestre por trás da cozinha, Nello Cassese, também foi nomeado o Chef do Ano de 2026.
A premiação ressaltou a excelência técnica, o cuidado na seleção dos ingredientes e a paixão que se refletem em uma cozinha que valoriza receitas clássicas italianas reinterpretadas com identidade própria.
'Os pratos, elegantes no sabor e na apresentação, contam a história do bom gosto e da riqueza gastronômica da Itália', descreveu a plataforma.
A integração de ingredientes brasileiros aos preparos tradicionais também chamou atenção, como no ravióli recheado com frango à caçadora servido com purê.
'Para finalizar, há a imperdível montanha de excelente gelato servida à mesa. A carta de vinhos e o serviço são de alto nível', destacaram.
Localizado em frente à famosa piscina do Copacabana Palace, o restaurante acumula cerca de 30 anos de história.
Seu salão é amplo, com uma atmosfera retrô-elegante, decorado com peças de design e grandes obras de arte, que reforçam o caráter clássico e sofisticado do ambiente.
O restaurante oferece menus degustação e experiências exclusivas, como a mesa do chef, com propostas sazonais cuidadosamente elaboradas.
Em 2025, o Cipriani teve sua estrela Michelin renovada, reafirmando seu prestígio internacional.
Na data de 16 de dezembro, o restaurante encontrava-se temporariamente fechado para reformas, parte de um amplo projeto de modernização do hotel, que inclui melhorias em suítes, spa, academia, entre outros.
Além do Brasil, a lista dos dez melhores restaurantes italianos fora da Itália em 2026 reúne estabelecimentos localizados na Croácia, China, França, Canadá, Estados Unidos, Singapura e Alemanha.
O pódio de 2026 permaneceu inalterado em relação à edição anterior. A terceira posição foi ocupada pelo DaNico, de Toronto, no Canadá, liderado pelo chef Daniele Corona.
No cardápio, o ranking destaca pratos como mexilhões cacio e pepe, espaguete com cogumelos e trufas, bacalhau negro com vermute e caviar e a sobremesa floresta de morangos.
O segundo lugar ficou com o Il Carpaccio, situado no hotel Royal Monceau, em Paris, e comandado pelos chefs Oliver Piras e Alessandra Del Favero.
Com um salão iluminado por grandes janelas voltadas para o jardim, o restaurante oferece desde pratos contemporâneos, como prestigiado 'Pacchero alla Vittorio', até um menu que varia conforme as estações do ano.
O ranking deste ano carrega um simbolismo especial, jÃ¡ que celebra o primeiro ano da culinÃ¡ria italiana como PatrimÃŽnio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.