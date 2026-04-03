Banana mais consumida do mundo enfrenta ameaça, mas ciência busca solução

De acordo com uma pesquisa recente, publicada na revista Nature Microbiology, um fungo chamado de mal-do-Panamá está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado.
Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta.
A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4).
A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui caracterÃsticas genÃ©ticas distintas, liberando um gÃ¡s que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecÃ§Ã£o.
Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas.
Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, Ã© importante cultivar diferentes tipos de banana para 'reduzir a pressÃ£o das doenÃ§as sobre um Ãºnico cultivo'.
'Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4', explicou ela.
Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado.
No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas.
Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. 'Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local', aconselhou a pesquisadora.
A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região da Malásia, Indonésia e Filipinas.
Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões.
Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses.
A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em: potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos.
Atualmente, a Índia e a China são os maiores produtores de bananas, com o Brasil também entre os maiores.
VersÃ¡til, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e atÃ© mesmo em pratos principais.
As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilizaÃ§Ã£o, um fenÃŽmeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos nÃ£o tÃªm sementes.
Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo.