Galeria Saiba o que fazer na ilha de Chipre, Terra de Afrodite Todos os anos, a independência de Chipre é celebrada em 16 de agosto. O território permaneceu como colônia do Reino Unido entre 1878 e 1960. Com a formação da república, Makarios III assumiu a presidência, enquanto Faz?l Küçük passou a ocupar o cargo de vice-presidente. Por Flipar

Arquivo Federal Alemão / Domínio Publico