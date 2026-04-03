Galeria Fronteira de dois países divide casas ao meio em Baarle; saiba onde fica Nesse lugar basta caminhar por uma rua para, sem perceber, atravessar de um país a outro. Baarle é um exemplo dessa anomalia geográfica: uma cidade europeia que se divide entre Holanda e Bélgica, cortada por fronteiras que atravessam ruas, praças e até casas. Saiba curiosidades e histórias que se conectam, formando um retrato fascinante de como duas nações podem coexistir em um mesmo espaço urbano. Por Flipar

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