Galeria Entre fogo e gelo: montanhas e vulcões com neve permanente Espalhadas por diferentes continentes, há montanhas que mantêm neve ao longo do ano mesmo fora das regiões polares. Em geral, isso ocorre por causa da altitude elevada, que garante temperaturas mais baixas mesmo em áreas tropicais. Exemplos incluem picos acima dos 5 mil metros nos Andes, no Himalaia e até na África, onde a neve resiste em condições específicas. Por Flipar

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