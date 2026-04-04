Galeria Peixe brasileiro, robalo se destaca e rivaliza até com o salmão Uma reportagem do China Times destacou o robalo como um dos peixes mais nutritivos do mundo. De acordo com pesquisas citadas pela publicação, ele pode até superar o salmão em certos aspectos nutricionais, surpreendendo especialistas e consumidores. Por Flipar

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