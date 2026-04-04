Galeria As árvores mais belas do mundo e por que elas se destacam As árvores podem ser vistas como verdadeiras joias da natureza e ocupam papel central nas paisagens do planeta. Elas encantam por sua beleza singular e impressionam pela grandiosidade, sustentando ecossistemas que mantêm o equilíbrio da vida. Por Flipar

Montagem/Divulgação e Flickr Leo Boudreau e Bernard Gagnon/Wikimédia Commons