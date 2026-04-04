Artes Por que a porcelana é percebida como símbolo de arte e refinamento Entre os séculos VII e IX, na China, surgiu a porcelana a partir da mistura de caulim e feldspato. Aquecida a cerca de 1.450°C, essa cerâmica refinada combina resistência e delicadeza em peças admiradas no mundo inteiro. Por Flipar

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