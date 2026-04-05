Gastronomia Frutas com fibras que saciam e são essenciais na dieta Frutas são alimentos nutritivos e, em geral, pouco calóricos, o que pode favorecer o controle do peso. Elas fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes importantes para o organismo. Além disso, costumam ser uma alternativa saudável para saciar a fome ao longo do dia. Por Flipar

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