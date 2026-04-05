Galeria Conhece o maxixe? Hortaliça regula a glicose e favorece a imunidade Com sabor levemente amargo e textura crocante, o maxixe é bastante consumido no Norte e no Nordeste do Brasil. A hortaliça pode contribuir para a sensação de saciedade e apresenta propriedades diuréticas que auxiliam na eliminação de líquidos. Por Flipar

Flickr Dyana Mara