Treze Tílias, um pedaço da Áustria no interior de Santa Catarina

Com pouco menos de dez mil habitantes (9.531, segundo o censo do IBGE de 2022), o município catarinense é conhecido como “Tirol brasileiro”, em referência à identidade austríaca que se manifesta na arquitetura, na gastronomia, na língua e nos costumes locais.
A história de Treze Tílias remonta a 1933, ano em que Andreas Thaler, que foi ministro da Agricultura da Áustria, estabeleceu uma colônia na região acompanhado de imigrantes que fugiam da crise econômica do período entre as duas guerras mundiais, com o fim do Império Austro-Húngaro.
A colônia foi batizada pelo grupo de imigrantes originários da região do Tirol com o nome alemão de Dreizenhnlinden (Treze Tílias, em português), inspirado em um poema épico de Wilhelm Weber.
A arquitetura de Treze Tília, com construções de madeira, telhados inclinados e varandas floridas, preserva o estilo alpino do Tirol, estado localizado no oeste da Áustria que é dominado pelos Alpes.
Localizada a 900 metros de altitude, a cidade registra temperaturas negativas no inverno, com a incidência de geadas, o que contribui para o visual europeu ao associar-se a esse tipo de arquitetura.
Outro aspecto que demarca a herança austríaca na pequena cidade é o idioma alemão, ainda falado por parte da população em tradições religiosas e no dia a dia, em especial o dialeto austro-bávaro.
Nas primeiras décadas, a economia da cidade baseou-se na agricultura e na pecuária leiteira. Atualmente, porém, o turismo ocupa um papel de protagonismo, recebendo visitantes de diversas regiões, especialmente dos estados do Sul e Sudeste e de países vizinhos, como a Argentina.
O Monumento Águia do Tirol é um dos símbolos de Treze Tílias. Inspirada na águia tirolesa, a escultura homenageia as raízes austríacas da região.
Em Treze Tílias, as principais atrações turísticas ficam bem próximas umas das outras. O Parque Lindendorf, repleto de jardins, oferece trilhas e restaurante com comida e música típicas.
Anualmente, a cidade sedia a Tirolefest, maior festa de celebração da imigração austríaca no Brasil. Com desfiles, danças folclóricas e gastronomia típica, atrai visitantes no mês de outubro.
Visitar Treze Tílias é vivenciar uma experiência cultural singular. O município catarinense encanta visitantes com sua aura de pedaço da Áustria em solo brasileiro.