Galeria Ponte da Baía de Sydney em festa: veja a trajetória da cidade que cresceu ao seu redor Sidney respira história e modernidade, e nada simboliza melhor essa união do que a Ponte da Baía da cidade, inaugurada em 19 de março de 1932. Ao completar 94 anos, ela nos convida a revisitar não apenas sua grandiosa engenharia, mas a trajetória da cidade que cresceu ao seu redor, tornando-se um dos destinos mais vibrantes do mundo. Por Flipar

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