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Berrante: o som do campo que une cultura e função no dia a dia rural

O berrante é um dos sons mais emblemáticos do interior do Brasil, ligado à rotina das comitivas de boiadeiros. Seu toque ecoa por grandes distâncias e organiza o trabalho no campo.

Por Flipar
Reprodução do Youtube

Feito geralmente de chifre de boi, o instrumento é moldado artesanalmente. O tamanho influencia o timbre e a potência do som emitido.

Reprodução do Youtube Canal Globo Rural

Muito antes do rádio ou do celular, o berrante era essencial para a comunicação rural. Ele orientava a boiada durante longas viagens por estradas de terra.

Reprodução do Youtube Canal Novela Pantanal

Cada toque possui um significado próprio, formando uma espécie de código sonoro. Assim, os peões sabiam quando sair, reunir o gado ou fazer uma pausa.

Reprodução de vídeo TV TEM

O toque de saída, por exemplo, indicava o início da jornada. Já o de pouso avisava que era hora de descansar.

- Reprodução de vídeo TV TEM

Além da função prática, o berrante tornou-se símbolo cultural do sertão. Ele aparece em festas agropecuárias e celebrações tradicionais.

Reprodução do Youtube

Instrumentos semelhantes existem em outras culturas, como a corneta de caça europeia. Também usada ao ar livre, ela servia para transmitir sinais à distância.

Daderot/Wikimédia Commons

Feita de metal ou chifre, a corneta marcava encontros e organizava grupos. Sua função lembra bastante a lógica do berrante brasileiro.

Reprodução do youtube Canal The Viking Dragon

Outro elemento associado é o sino de gado, preso ao pescoço dos animais. O som contínuo ajuda o criador a localizar o rebanho.

Imagem de Julita por Pixabay

Embora não seja um instrumento de sopro, o sino cumpre papel comunicativo. Ele integra a paisagem sonora das fazendas.

Reprodução do Flickr Adam Franco

Apitos e assobios também fazem parte dessa tradição. Pastores e peões utilizam sons curtos para orientar animais e equipes.

Reprodução do Youtube Canal @Campoevida_Real

Cada sinal pode indicar mudança de direção ou parada. É uma comunicação simples, mas extremamente eficiente.

Reprodução do Canal Terra Pecuária

Em momentos de descanso, a sanfona costuma aparecer nas comitivas. Ela reforça a identidade musical ligada ao universo sertanejo.

Sumaia Villela/Agência Brasil

Assim, o berrante e esses outros sons compõem um retrato vivo do campo. Juntos, revelam como o som sempre foi ferramenta de trabalho e cultura no interior do Brasil.

Reprodução de vídeo TV Globo

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