Berrante: o som do campo que une cultura e função no dia a dia rural

Feito geralmente de chifre de boi, o instrumento é moldado artesanalmente. O tamanho influencia o timbre e a potência do som emitido.
Muito antes do rádio ou do celular, o berrante era essencial para a comunicação rural. Ele orientava a boiada durante longas viagens por estradas de terra.
Cada toque possui um significado próprio, formando uma espécie de código sonoro. Assim, os peões sabiam quando sair, reunir o gado ou fazer uma pausa.
O toque de saída, por exemplo, indicava o início da jornada. Já o de pouso avisava que era hora de descansar.
Além da função prática, o berrante tornou-se símbolo cultural do sertão. Ele aparece em festas agropecuárias e celebrações tradicionais.
Instrumentos semelhantes existem em outras culturas, como a corneta de caça europeia. Também usada ao ar livre, ela servia para transmitir sinais à distância.
Feita de metal ou chifre, a corneta marcava encontros e organizava grupos. Sua função lembra bastante a lógica do berrante brasileiro.
Outro elemento associado é o sino de gado, preso ao pescoço dos animais. O som contínuo ajuda o criador a localizar o rebanho.
Embora não seja um instrumento de sopro, o sino cumpre papel comunicativo. Ele integra a paisagem sonora das fazendas.
Apitos e assobios também fazem parte dessa tradição. Pastores e peões utilizam sons curtos para orientar animais e equipes.
Cada sinal pode indicar mudança de direção ou parada. É uma comunicação simples, mas extremamente eficiente.
Em momentos de descanso, a sanfona costuma aparecer nas comitivas. Ela reforça a identidade musical ligada ao universo sertanejo.
Assim, o berrante e esses outros sons compõem um retrato vivo do campo. Juntos, revelam como o som sempre foi ferramenta de trabalho e cultura no interior do Brasil.