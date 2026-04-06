Elizabeth Taylor é homenageada por Taylor Swift em videoclipe

Depois de atuar em papéis juvenis, conseguiu fazer uma transição bem-sucedida para personagens mais adultos, e sua carreira atingiu o auge nas décadas de 1950 e 1960. Inclusive, recebeu três indicações consecutivas ao Oscar de Melhor Atriz, primeiro por 'A Árvore da Vida', depois por 'Gata em Teto de Zinco Quente' e 'De Repente, no Último Verão', por este último, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama.