Elizabeth Taylor é homenageada por Taylor Swift em videoclipe

Para escrever a canção, a cantora não se inspirou em Elizabeth por acaso. Além de já ter declarado publicamente sua admiração pela atriz, ambas compartilham trajetórias parecidas. As duas ficaram famosas ainda na juventude, e suas vidas profissionais e amorosas sempre foram alvo de comentários da mídia e das pessoas, nem sempre de maneira positiva.
Conheça, a seguir, mais sobre Elizabeth Rosemond Taylor, uma das estrelas mais icônicas de Hollywood. Vencedora de dois Oscars, ela viveu praticamente toda a vida sob os holofotes e é conhecida por sua beleza e por interpretar personagens marcantes, como Cleópatra, por sua vida amorosa e por todo o seu trabalho filantrópico.
Nascida em 27 de fevereiro de 1932, em Londres, na Inglaterra, era filha de pais americanos que viviam no país na época, mas que depois retornaram aos Estados Unidos. Taylor faleceu em 23 de março de 2011, aos 79 anos, em Los Angeles, em decorrência de insuficiência cardíaca congestiva, após enfrentar diversos problemas de saúde.
Ela começou a atuar cedo. Em 1942, aos 10 anos, Taylor estreou no cinema em 'There's One Born Every Minute'. Dois anos depois, atuou em 'A Mocidade é Assim Mesmo' como uma jovem que resgata um cavalo e o treina para corridas. O filme foi um enorme sucesso e a tornou uma grande estrela mirim.
Depois de atuar em papéis juvenis, conseguiu fazer uma transição bem-sucedida para personagens mais adultos, e sua carreira atingiu o auge nas décadas de 1950 e 1960. Inclusive, recebeu três indicações consecutivas ao Oscar de Melhor Atriz, primeiro por 'A Árvore da Vida', depois por 'Gata em Teto de Zinco Quente' e 'De Repente, no Último Verão', por este último, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama.
Taylor, depois, venceu o Oscar de Melhor Atriz por 'Disque Butterfield 8', de 1960, embora tenha dito publicamente não gostar do filme. Ela conquistou sua segunda estatueta ao interpretar Martha em 'Quem Tem Medo de Virginia Woolf?', filme dirigido por Mike Nichols e baseado na peça homônima. Na história, viveu uma mulher casada com um professor alcoólatra. Como não pôde comparecer à cerimônia, o prêmio foi recebido em seu nome por Anne Bancroft.
Outro filme marcante de sua carreira foi 'Cleópatra', de 1963, que aumentou ainda mais seu status de estrela. Com a produção, ela se tornou a primeira atriz da história de Hollywood a assinar um contrato milionário para protagonizar um longa. Na trama, interpretou a protagonista, a lendária governante egípcia, e contracenou com Richard Burton.
Depois de meados da década de 1970, a carreira de Taylor entrou em declínio, mas continuou a atuar esporadicamente em filmes, peças da Broadway e produções para televisão. No entanto, Taylor também sempre chamou atenção por sua vida pessoal e amorosa. Muito exposta à mídia, era frequentemente alvo de tabloides. Guiada por suas paixões, como afirmou no livro 'Elizabeth Takes Off', ela se casou oito vezes com sete homens diferentes.
Um dos relacionamento mais polêmicos foi com o ator Richard Burton, por quem se apaixonou durante as gravações de 'Cleópatra', porém, na época, os dois eram casados. Os dois se casaram 2 vezes. Também casou com Conrad Hilton Jr., Michael Wilding, com quem teve dois filhos, Mike Todd, com quem teve uma filha, Eddie Fisher, John Warner e Larry Fortensky.
A atriz também se destacou pela filantropia. Ela ajudou a fundar a American Foundation for AIDS Research, em 1985, motivada pela morte de Rock Hudson. Em 1991, criou a Elizabeth Taylor AIDS Foundation, voltada ao apoio direto a pessoas com a doença, além de atuar como porta-voz da causa.