Galeria Sem olhos e dedos: pesquisadores tentam descobrir por que metade dos sapos de Fernando de Noronha estão deformados Ao analisarem os impactos do sapo-cururu na fauna de Fernando de Noronha, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas concluíram que até 50% dos indivíduos da espécie na ilha apresentam algum tipo de deformidade. Por Flipar

Wikimedia Commons/ Bill Waller