Entretenimento Maior produtora de flores do Brasil, Holambra fará a 43ª Expoflora A cidade de Holambra, em São Paulo, é conhecida como Capital Nacional das Flores. Com isso, o local fará este ano a 43ª Expoflora, maior festival de flores e plantas ornamentais da América Latina, que ocorre entre os dias 28 de agosto e 27 de setembro de 2026. Por Flipar

Fabricio de Souza Menegildo /Wikimédia Commons